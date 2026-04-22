La comunità di Capua si sveglia con il dolore per la scomparsa del generale di brigata aerea Vincenzo Sirico, morto all’età di 47 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini, che piangono la perdita di un ufficiale apprezzato. La sua morte è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sulle cause. La città si prepara a rendere omaggio a un ufficiale considerato valoroso.

La comunità di Capua si risveglia oggi con il dolore per la prematura scomparsa del generale di brigata aerea Vincenzo Sirico, deceduto all’età di 47 anni. Il militare, figura di alto rilievo istituzionale, lascia una moglie, Silvia, e due figli, Giuseppe Alessio ed Elisa, con cui condivideva la vita a Torreglia, nel territorio padovano. Il cordoglio per un servitore dello Stato. La notizia della fine del percorso di vita di Sirico ha colpito duramente l’intero tessuto sociale locale, scatenando un’ondata di partecipazione emotiva che va ben oltre il semplice ambito professionale. Le comunicazioni di vicinanza e i messaggi di affetto sono giunti in modo massiccio verso la famiglia nelle ultime ore, testimoniando il legame profondo che l’uomo aveva costruito con le persone che lo circondavano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al Generale Sirico: Capua piange il valoroso ufficiale a 47 anni

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