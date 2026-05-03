Sassari Virtus 73-80 | primato in cassaforte per le Vu Nere Sardi costretti a retrocedere

La Virtus ha vinto in trasferta contro la squadra di Sassari con il punteggio di 80-73, assicurandosi così il primo posto nella classifica del campionato. La squadra di casa, invece, ha subito una sconfitta che la condanna alla retrocessione. La partita si è svolta il 3 maggio 2026 e ha visto un risultato che influisce notevolmente sulla posizione in classifica di entrambe le formazioni.

Sassari, 3 maggio 2026 - La Virtus passa a Sassari e si prende il primato in classifica. Bella vittoria per la formazione di Nenad Jakovljevic che centra la quinta vittoria consecutiva (la quarta in campionato) e si assicura primato e vantaggio del fattore campo in tutti i playoff con un turno di anticipo. La Virtus Olidata, di fronte anche ad Achille Polonara, sbanca il PalaSerradimigni e condanna, dopo 16 anni, i sardi alla retrocessione in A2. Primo tempo con brutte percentuali al tiro, ripresa dove invece la formazione di Nenad Jakovljevic, chiude meglio sottocanestro, si sblocca in attacco, segnando 50 punti, e chiude senza grossi affanni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassari Virtus 73-80: primato in cassaforte per le Vu Nere. Sardi costretti a retrocedere Notizie correlate Virtus, show di Edwards: Cantù si arrende e le Vu Nere tornano a sorridereLa Virtus Olidata Bologna ritrova la via della vittoria e lo fa con una prestazione di forza e talento, superando l'Acqua S. Virtus, uragano Edwards. Le Vu Nere scappano, soffrono e nel finale domano l'Apu UdineDal +16 iniziale al blackout, Bologna si salva grazie a Edwards e alla solidità di Diouf. Panoramica sull’argomento DIRETTA | Sassari Virtus Bologna (risultato finale 73-80): ennesimo KO per la Dinamo! (3 maggio 2026)Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video tv: la Dinamo è appesa a un filo, in caso di sconfitta nel testa-coda sarà retrocessa in Serie A2. ilsussidiario.net Sassari Virtus 73-80: primato in cassaforte per le Vu Nere. Sardi costretti a retrocedereLa formazione di Nenad Jakovljevic ottiene una bella vittoria, centrando il quinto risultato positivo di fila. Condanna anche i sardi a tornare in A2 dopo 16 anni ... msn.com