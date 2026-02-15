Virtus uragano Edwards Le Vu Nere scappano soffrono e nel finale domano l' Apu Udine

Domenico Edwards ha trascinato la Virtus Bologna in una vittoria difficile contro l’Apu Udine. Dopo un primo quarto facile, la partita si è complicata, e le Vu Nere hanno dovuto sudare per ottenere il risultato. Edwards ha segnato punti chiave negli ultimi minuti, portando la squadra alla vittoria nonostante le difficoltà.

Dal +16 iniziale al blackout, Bologna si salva grazie a Edwards e alla solidità di Diouf. Udine cade con onore all'Arena dopo una rimonta quasi epica. Non è stata la passeggiata che il primo quarto aveva lasciato presagire, ma alla fine la Virtus Olidata Bologna porta a casa il foglietto rosa. Alla Virtus Arena finisce 90-86 contro una mai doma Apu Old Wild West Udine, capace di risalire dal baratro e spaventare il pubblico bianconero fino ai possessi finali. L'avvio della Virtus è folgorante. Gli uomini di coach Banchi approcciano la gara con una ferocia agonistica che tramortisce Udine: il primo quarto è un monologo bolognese chiuso sul 31-15.