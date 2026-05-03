Questa mattina a Sassari si è verificato un incidente all'alba che ha coinvolto due veicoli, un'auto e un autobus, provocando il ferimento di cinque giovani. Le forze dell'ordine hanno risposto prontamente, intervenendo sul luogo dello scontro poco dopo l'incidente. Le indagini hanno chiarito che la collisione è avvenuta all'incrocio tra le vie interessate, ma non sono ancora state rese note le cause precise delle manovre che hanno portato all'impatto.

? Cosa scoprirai Come sono riusciti i soccorsi a gestire l'impatto tra i mezzi?. Quali manovre hanno causato la collisione all'incrocio tra le vie citate?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate allo scontro all'alba?. Dove sono stati trasportati i cinque giovani per le cure mediche?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 3 maggio 2026 all'incrocio via Carlo Felice e via delle Mimose.. Due ambulanze del 118 hanno trasportato i cinque feriti presso le strutture ospedaliere.. Due pattuglie della Polizia Stradale effettuano i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica.. Vigili del Fuoco intervengono per mettere in sicurezza l'autobus e l'auto coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, violento scontro all’alba: 5 giovani feriti tra auto e bus

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