A Quartu Sant’Elena, una notte segnata da un incidente tra un autobus di linea e un’auto privata ha provocato feriti e caos sulla strada. L’impatto frontale ha causato danni ai veicoli coinvolti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, mentre le persone coinvolte sono state assistite sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Un violento impatto frontale tra un mezzo pubblico di linea e un’auto privata ha scosso la tranquillità notturna di Quartu Sant’Elena, lasciando diverse persone ferite. L’incidente è avvenuto in via dell’Autonomia Regionale Sarda, trasformando una normale circolazione in una scena di devastazione per i veicoli coinvolti. La collisione, le cui dinamiche precise sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ha mostrato una forza d’urto tale da compromettere gravemente la struttura anteriore dell’autovettura e il muso del bus. Il bilancio del sinistro vede diverse persone soccorse sul posto, tutte trasportate con urgenza presso le strutture ospedaliere della zona di Cagliari, dove i pazienti rimangono attualmente monitorati dai medici per valutare l’evoluzione delle loro condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu, violento scontro tra bus e auto: feriti e scena di caos

Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia.

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