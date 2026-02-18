La nuova tech-house padovana | i suoni in equilibrio tra l’energia e la responsabilità

Yofellas e Blith hanno lanciato “Aftermath”, un brano che porta la tech-house di Padova in un nuovo fascio di luce. La causa principale è la volontà di restituire alla scena musicale un sound più autentico, lontano dagli eccessi commerciali. I due artisti combinano ritmiche energiche e atmosfere coinvolgenti, creando un equilibrio tra divertimento e consapevolezza. La traccia si distingue per i bassi profondi e i dettagli sonori curati, pronti a far ballare anche i club più esigenti. La musica di “Aftermath” vuole tornare alle radici del genere.

Si intitola “Aftermath” l’ultima creazione dei dj padovani yofellas & Blith su Airplane! Records. Una traccia che promette di non essere solo divertimento anche una riflessione sulle conseguenze degli eccessi dopo le serate in discoteca Non è solo una questione di bpm e bassline. Con “Aftermath”, yofellas e Blith riportano la tech-house al suo habitat naturale: il club. Ci infilano dentro, però, anche un messaggio che oggi suona più attuale che mai ovvero che il divertimento può essere travolgente, ma ha conseguenze. E saperle riconoscere è parte della stessa esperienza. La nuova uscita, pubblicata su Airplane! Records, nasce dentro un cambio di stagione della nightlife.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Una telecamera hi-tech, alimentata dall’energia solare, monitora la sicurezza dei Murazzi di Torino su Lungo Po DiazQuesta mattina, a Torino, è stata installata una telecamera hi-tech alimentata dal sole lungo i Murazzi di Lungo Po Diaz. Al volante della nuova Clio. Equilibrio riuscito tra efficienza, agilità e piacereAl volante della nuova Renault Clio, si percepisce un equilibrio tra efficienza, agilità e comfort. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 21/2 SOSA + GROOVE FACTORY AL BOLGIA - BERGAMO; A Milano Samsung House è il cuore tech di Milano Cortina 2026; Hi?tech e anche GTI, ma non subito: la nuova Volkswagen Golf elettrica punta al 2028 | Quattroruote.it; Casa Surace entra in 2Watch: l'entertainment hub di nuova generazione rafforza la propria presenza. É tutta nuova anche lei, Technical Veron 3.0 di Babolat. #padel facebook