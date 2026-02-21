La Caorsana ha la sua nuova farmacia nei locali un tempo delle poste

La nuova farmacia comunale di Piacenza ha aperto i battenti in via Maestri del Lavoro 3, nei locali che un tempo ospitavano le Poste Italiane, creando un punto di riferimento per i residenti della zona Caorsana. La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con un brindisi tra i presenti, che hanno accolto con entusiasmo questa novità. La farmacia offre ora servizi sanitari più vicini alle esigenze della comunità locale.

Un nuovo presidio di Farmacie Comunali Piacentine in via Maestri del Lavoro diretto dal dottor Antonello Pellegrino. Il taglio del nastro È stata inaugurata con un brindisi la nuova farmacia comunale di Piacenza, aperta in via Maestri del Lavoro 3, zona Caorsana, nei locali che un tempo ospitavano Poste Italiane. Dislocata su 190 metri quadrati complessivi, è provvista di due ambulatori. Il nuovo presidio è stato aperto da Farmacie Comunali Piacentine (Fcp), la società per metà pubblica (del Comune), per metà privata (la società "Fda"), declassando quella di Roncaglia a "dispensario farmaceutico".