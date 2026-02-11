Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano | ferito un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere

Questa mattina un'auto è uscita di strada e si è ribaltata tra Sala Consilina e Teggiano, nel Salernitano. Un uomo che si trovava a bordo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.