Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano | ferito un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere
Questa mattina un'auto è uscita di strada e si è ribaltata tra Sala Consilina e Teggiano, nel Salernitano. Un uomo che si trovava a bordo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano. L'uomo, soccorso da vigili del fuoco e 118, è stato portato in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
