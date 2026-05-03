Sarzana trappola a Lerici | arrestato l’estorsore del furgone rubato

A Sarzana, un arresto è stato effettuato nei confronti di un uomo sospettato di aver tentato di estorcere denaro a un artigiano dopo il furto di un furgone a Lerici. L’indagine ha rivelato che, pochi giorni dopo il furto, l’artigiano ha ricevuto una telefonata in cui si chiedevano soldi in cambio della restituzione del veicolo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’autore dell’estorsione.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto l'artigiano a non cadere nella trappola? Cosa nascondeva la telefonata ricevuta dopo il furto del furgone? Dove si è consumato lo scambio di denaro tra le parti? Quali sono le misure legali prese dal Tribunale della Spezia??? In Breve Furto avvenuto il 30 aprile con asportazione totale attrezzatura professionale dal furgone. Estorsore di 40 anni arrestato in flagranza durante scambio denaro a Lerici. Soggetto posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarzana, trappola a Lerici: arrestato l’estorsore del furgone rubato Notizie correlate Furgone rubato e patente falsa: arrestato 38enne a Credera RubbianoI Carabinieri della Stazione di Montodine hanno intercettato in via Europa a Credera Rubbiano un trentottenne già noto alle autorità, il quale... Rubato il furgone del settore giovanile della New Basket: poliziotto fuori servizio lo ritrovaLECCE - Un poliziotto fuori servizio ha ritrovato il furgone del settore giovanile della New Basket Brindisi che era stato rubato qualche giorno...