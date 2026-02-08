Rubato il furgone del settore giovanile della New Basket | poliziotto fuori servizio lo ritrova

Un poliziotto fuori servizio ha ritrovato il furgone del settore giovanile della New Basket Brindisi, che era stato rubato qualche giorno fa. L'agente, passando in zona, ha notato il veicolo abbandonato in un vicolo e ha subito avvisato le forze dell'ordine. Ora si cerca chi abbia commesso il furto e se ci siano altri mezzi coinvolti.

LECCE - Un poliziotto fuori servizio ha ritrovato il furgone del settore giovanile della New Basket Brindisi che era stato rubato qualche giorno addietro. L'episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa, quella tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. L'agente stava rientrando a casa a fine.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su New Basket Brindisi Vis, settore giovanile. Vistrò, l’Academy si ritrova. Alaqua: "Movimento in crescita» Unicusano Avellino Basket, due tesserati del settore giovanile convocati nella Rappresentativa Campania 2012 L'Unicusano Avellino Basket annuncia con soddisfazione la convocazione di due giovani atleti del settore giovanile nella Rappresentativa Campania 2012. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su New Basket Brindisi Argomenti discussi: Fuga con il furgone rubato, bloccati da carabinieri e poliziotti; Ruba punte di formaggio e capi d’abbigliamento allontanandosi dal supermercato alla guida di un furgone rubato: denunciato 27enne; Furgone rubato intercettato all’alba: 43enne nei guai per ricettazione; Montechiarugolo, furto al supermercato e furgone rubato per la fuga: denunciato un 27enne. Ritrovato il furgone della Valtur New Basket Brindisi: decisivo un poliziotto libero dal servizioÈ stato ritrovato nella notte tra il 7 e l’8 febbraio il furgone utilizzato per il trasporto dei bambini e dei giovani atleti della Valtur New Basket Brindis ... brundisium.net Brindisi, ritrovato nella notte il furgone dei giovani atleti della Valtur New BasketRitrovato nella notte il furgone dei bambini della Valtur New Basket Brindisi. Un poliziotto fuori servizio individua il mezzo a Lecce e avvia l’intervento con le Questure di Brindisi e Lecce. trmtv.it La Lega ha ufficializzato la nuova graduatoria. La New Basket a quota 32, in compagnia di Pesaro, Rimini e Cividale facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.