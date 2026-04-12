Furgone rubato e patente falsa | arrestato 38enne a Credera Rubbiano

I Carabinieri della stazione di Montodine hanno arrestato un uomo di 38 anni a Credera Rubbiano. Durante un controllo in via Europa, è stato trovato alla guida di un furgone rubato e in possesso di una patente di guida falsa, con un documento che non corrispondeva alla sua nazionalità o a quella italiana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno intercettato in via Europa a Credera Rubbiano un trentottenne già noto alle autorità, il quale circolava con una patente di guida contraffatta e un documento non corrispondente alla sua nazionalità o a quella italiana. L’operazione, avvenuta nella mattinata di questa domenica 12 aprile 2026, ha portato anche al recupero di un furgone appartenente a una società sportiva locale, sottratto poche ore prima. L’inganno grafico e l’intercettazione in via Europa. L’attenzione dei militari è stata immediatamente catalizzata dalle evidenti irregolarità del documento presentato dall’uomo di 38 anni durante i controlli stradali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furgone rubato e patente falsa: arrestato 38enne a Credera Rubbiano Fermato con una patente falsa a Credera Rubbiano. Denunciato un 38enne.Montodine (Cremona), 11 aprile 2026 – Lo fermano i carabinieri e lui consegna una patente patacca. Udine: patente falsa e guida pericolosa, arrestatoNel cuore della provincia di Udine, un controllo stradale ha portato all’arresto di un cittadino georgiano di 52 anni, residente da tempo nella città.