Il consiglio comunale di Sarzana ha approvato il bilancio con un disavanzo di 306 mila euro, segnando una riduzione rispetto agli anni precedenti. La riduzione del debito pubblico solleva domande sulle ripercussioni possibili sui servizi dedicati a anziani e disabili. Il bilancio presenta un buco di circa 2,1 milioni di euro, causato secondo le analisi interne da alcune scelte di spesa e gestione finanziaria.

? Cosa scoprirai Come influirà il calo del debito sui servizi per anziani e disabili?. Chi ha causato il buco di bilancio di 2,1 milioni di euro?. Come verranno utilizzati i fondi PNRR per la riqualificazione urbana?. Perché l'addizionale IRPEF ha superato le stime iniziali del Comune?.? In Breve Debito totale sceso al 27,4 milioni di euro con calo del 6% triennale.. Entrate IRPEF quasi 3 milioni di euro e tassa soggiorno oltre 308 mila euro.. Risorse destinate a servizi sociali, assistenza domiciliare e programmi per disabili.. Rimborso capitale di 1,58 milioni di euro e nuovi mutui per 650 mila euro.. Il bilancio finanziario di Sarzana per l’anno 2025 è stato approvato dal Consiglio comunale con otto voti favorevoli della maggioranza e sei pareri contrari dell’opposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana, il disavanzo scende a 306 mila euro: approvato il bilancio

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