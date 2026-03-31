Giugliano approvato il nuovo bilancio | destinato un milione di euro per nuove assunzioni

Il consiglio comunale di Giugliano ha approvato il nuovo bilancio, che prevede uno stanziamento di un milione di euro destinato alle assunzioni. La somma sarà utilizzata per rafforzare il personale dell’ente e migliorare i servizi rivolti ai cittadini. Le risorse approvate fanno parte di un piano approvato durante la sessione di voto del documento finanziario.

Un investimento da 1 milione di euro per rafforzare la macchina comunale e migliorare i servizi ai cittadini. È quanto previsto nel nuovo bilancio approvato ieri dal Consiglio comunale di Giugliano, che segna una svolta significativa nelle politiche dell’ente: saranno infatti avviate tra le 25 e le 30 nuove assunzioni. Parole di soddisfazione anche dal sindaco Diego D’Alterio in un post apparso sui social: "Abbiamo previsto nuove assunzioni. Non accadeva da almeno due decenni ma lo riteniamo indispensabile per migliorare servizi che oggi non sono all’altezza di una città come Giugliano. Saranno contratti a tempo indeterminato per stabilizzare il più possibile l'organico già presente". 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, approvato il nuovo bilancio: destinato un milione di euro per nuove assunzioni Articoli correlati Leggi anche: Regione, approvato dalla giunta Schifani il bilancio consolidato 2024: via libera alle nuove assunzioni Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Muro Forcinella, davanti Fløe e Pirone, tris Roma con Thogersen, Giugliano e Greggi: la Top 11 del fine settimana; Litorale a Giugliano, piano anti-caos per i ponti di primavera; Giugliano (NA) – sopralluogo al campo nomadi di Buonajuto; Live Casarano - Giugliano - Serie C girone C: Punteggi & Highlights Calcio - 29/03/2026. Giugliano. «Più spazi per il progetto di un moderno ospedale»La possibilità di ampliare il progetto del nuovo ospedale di Giugliano inserendo ulteriori terreni nel nuovo piano urbanistico comunale. Questa la proposta dell’amministrazione comunale, guidata dal ... ilmattino.it Fuga da film tra le strade di Villaricca, Giugliano e Qualiano facebook VINCIAMO NOI! E FINALE SIA! Giugliano Viens #InterRoma 1-2 (2-3) | #ASRomaFemminile x.com