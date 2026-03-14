Approvato il bilancio 2026-2028 | recuperato il disavanzo del Comune

Il Commissario straordinario del Comune di Avellino ha approvato il bilancio 2026-2028 con la delibera n. La decisione permette di recuperare il disavanzo accumulato dall’ente e di pianificare le spese future. Il documento finanziario è stato discusso durante una seduta ufficiale alla presenza di rappresentanti comunali e tecnici. La delibera riguarda anche le entrate e le uscite previste per il prossimo triennio.

Tempo di lettura: 4 minuti Il Commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, ha approvato con la delibera n.57 dell’11 marzo il Bilancio di previsione 2026-2028, con i poteri del Consiglio comunale e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Il provvedimento segna un passaggio decisivo della gestione commissariale, orientata al rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di riequilibrio pluriennale approvato dalla Corte dei Conti e dal Patto per Avellino sottoscritto con il Governo. Grazie a una forte razionalizzazione della spesa e a interventi organizzativi interni, nel 2025 è stato possibile recuperare integralmente il disavanzo e riportare i conti dell’ente in linea con gli obiettivi fissati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Approvato il bilancio 2026-2028: recuperato il disavanzo del Comune Articoli correlati Comune di Baronissi, Anna Petta: “approvato il Bilancio 2026-2028: conti in ordine, servizi garantiti e investimenti strategici”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Baronissi, approvato il Bilancio 2026-2028: soddisfatta la sindacaIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, gli... Legge di Bilancio 2026: news lavoro Approfondimenti e contenuti su Approvato il bilancio 2026 2028... Temi più discussi: Consiglio Federale, approvato il Bilancio Preventivo 2026; Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2026-2028; Cuglieri, approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028: importanti investimenti - L'Unione Sarda.it; COMUNICATO DEL PRESIDENTE FPI FLAVIO D'AMBROSI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2026 E PRIMI SOSTEGNI ALLE SOCIETÀ. Rho. Approvato in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2026-2028Un Bilancio per una città che vive al meglio il suo presente e guarda con fiducia al futuro (mi-lorenteggio.com) Rho, 13 marzo 2026 – Il Consiglio Comunale di Rho, riunito nella seduta dell’11 marzo, ... mi-lorenteggio.com BILANCIO SGR San Giovanni Rotondo, approvato il bilancio 2026-2028: conti in equilibrio sotto la gestione commissarialeIl Commissario straordinario Antonio Incollingo vara il bilancio di previsione 2026-2028. Previsti oltre 22,5 milioni di entrate correnti nel 2026 e investimenti per oltre 8,4 milioni. Garantiti equil ... statoquotidiano.it Ore 2.27 finisce il #consigliocomunale di #Scafati Bilancio approvato! - facebook.com facebook Giornata storica per la città: l’Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio della AS Roma nell’area di #Pietralata, confermandone l’interesse pubblico. Un’area che per troppi anni è rimasta in stato di degra x.com