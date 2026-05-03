FlixBus ha annunciato il potenziamento delle tratte in Sardegna, includendo nuove rotte che collegano diverse zone dell’isola. Tuttavia, tra queste non figura Olbia, lasciando questa area fuori dal nuovo piano di servizi. La compagnia ha specificato chi sarà responsabile della gestione dei mezzi e del personale in Sardegna, anche se non sono stati forniti dettagli su come questa esclusione possa influenzare i viaggiatori della Gallura.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa esclusione i viaggiatori della Gallura?. Chi gestirà concretamente i mezzi e il personale in Sardegna?. Perché le nuove tratte privilegiano le zone interne rispetto a Olbia?. Quando inizieranno a circolare i nuovi bus tra Sassari e Cagliari?.? In Breve Presentazione ufficiale prevista per l'8 maggio con Cesare Neglia e Giampiero Canu.. Partecipazione istituzionale di Salvatore Deidda e dell'assessore Barbara Manca.. Tratte attive collegheranno Cagliari con Sassari, Oristano e Sanluri.. Logudoro Tours fornirà mezzi e personale per il modello operativo FlixBus.. Venerdì 8 maggio la presentazione ufficiale di FlixBus in Sardegna escluderà Olbia dalle nuove tratte previste per collegare Sassari, Oristano, Sanluri, Cagliari e gli aeroporti di Alghero e Cagliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, FlixBus lancia le nuove tratte: Olbia resta esclusa

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