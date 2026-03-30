Durante le festività pasquali, il servizio di trasporto in autobus viene potenziato, con l'aggiunta di collegamenti da Firenze verso 160 destinazioni in dieci paesi europei. La rete comprende sia grandi città internazionali che piccoli e medi centri italiani, offrendo più opzioni per i viaggi durante il periodo festivo.

In vista delle festività pasquali FlixBus rafforza il servizio da Firenze verso 160 destinazioni in dieci paesi europei, puntando sia sulle grandi città internazionali che sui piccoli e medi centri italiani. Da oggi, lunedì 30 marzo, chi parte dal capoluogo toscano potrà raggiungere più di 50 destinazioni estere con corse serali che permettono di arrivare in una notte, o poco più, in città come Parigi, Barcellona, Berlino, Vienna, Praga e Budapest. Ma non solo, dalla Costa Azzurra a Tolone fino a Maribor in Slovenia, passando per Basilea, Lipsia e Klagenfurt in Carinzia. La rete internazionale di FlixBus offre l’opportunità di esplorare la varietà culturale e paesaggistica del vecchio continente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Pasqua, Flixbus potenzia le tratte verso 160 destinazioni in Italia e in Europa

Articoli correlati

Napoli, FlixBus potenzia il servizio per Pasqua verso oltre 160 destinazioniIn vista delle festività pasquali, FlixBus annuncia il rafforzamento del servizio da Napoli verso oltre 160 destinazioni.

FlixBus, arrivi aumentati del 30%. Da Lucca tratte per Italia e EuropaNel 2025 il numero delle prenotazioni FlixBus per Lucca è aumentato del 30% rispetto all’anno precedente.

Una raccolta di contenuti su Pasqua Flixbus potenzia le tratte verso...

Temi più discussi: Pasqua e ponti, Flixbus potenzia i viaggi da Milano: le nuove rotte e le città collegate; FlixBus potenzia il servizio per Pasqua con più di 10.000 corse al giorno; Roma: per la Pasqua, FlixBus potenzia il servizio verso oltre 200 destinazioni; Pasqua, FlixBus potenzia il servizio verso oltre 200 destinazioni in 15 Paesi.

Torino, Flixbus potenzia il servizio per PasquaFlixbus decide di rafforzare il suo servizio da e per Torino in vista delle vacanze di Pasqua. Nuove rotte e tanti viaggi in più. zipnews.it

Pasqua, FlixBus potenzia i collegamenti da Verona verso 120 cittàFlixBus per Pasqua potenzia i viaggi verso 120 mete tra Europa e Italia: si parte da Verona ora snodo centrale per la mobilità ... veronaoggi.it

35 secondi di carne per Pasqua facili da fare e ricchi di gusto! Scoprile tutte qui https://blog.giallozafferano.it/chezbibia/35-secondi-di-carne-per-pasqua/ - facebook.com facebook

Anolini e grandi pulizie: la Pasqua alla parmigiana x.com