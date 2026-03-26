In vista delle festività di Pasqua, Flixbus ha annunciato un aumento dei collegamenti tra Milano e oltre 200 città italiane ed europee. La compagnia ha introdotto nuove rotte per facilitare i viaggi durante il ponte, ampliando le opzioni di spostamento per i passeggeri che desiderano raggiungere diverse destinazioni. Questa operazione riguarda sia collegamenti nazionali che internazionali.

In vista della Pasqua, Flixbus (compagnia di bus) potenzia i collegamenti tra Milano e oltre 200 città italiane ed europee. Dal 30 marzo, si legge in una nota, la società aumenterà le corse giornaliere dal terminal di Lampugnano, puntando sulle tratte internazionali verso 15 paesi e sui collegamenti con gli aeroporti. Milano è il principale snodo della rete in Italia. Oltre alle destinazioni abituali come Parigi, Barcellona o Berlino, il potenziamento riguarda anche capitali meno distanti come Vaduz o città come Cracovia e Liegi. Per i viaggi verso l'aeroporto di Malpensa, la società ha previsto biglietti per le navette operate da Flibco con partenze frequenti durante tutta la giornata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Pasqua e ponti, Flixbus potenzia i viaggi da Milano: le nuove rotte e le città collegate

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