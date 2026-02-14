L’Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria

Il progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria ha portato l’Economia Circolare nelle scuole, dopo che l’associazione ha deciso di coinvolgere gli studenti dei licei per sensibilizzarli sulle pratiche sostenibili. La scelta nasce dalla crescente domanda di figure professionali specializzate nel settore ambientale, che richiede conoscenze pratiche e competenze specifiche. Durante le lezioni, gli studenti partecipano a attività pratiche e visite sul campo presso aziende locali che adottano modelli di economia circolare, come il riciclo dei rifiuti e la riqualificazione delle risorse.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – L’ Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria coinvolgendo gli studenti dei Lice i in un percorso formativo sull'ambiente con uno sguardo attento alle opportunità professionali offerte dal settore. I primi due appuntamenti, in programma il 16 e 23 febbraio, saranno con 80 allievi delle quarte classi Liceo Scientifico del complesso scolastico I.I.S.S. “Città di Sansepolcro”, a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. L’iniziativa punta sul confronto diretto con le imprese del comparto ambientale, che presenteranno esperienze consolidate e nuove attività in cantiere per proiettare i ragazzi nella realtà concreta dei processi industriali, far conoscere le soluzioni di ultima generazione degli stabilimenti che quotidianamente applicano i principi della circolarità, e rilevare il ruolo dell’innovazione e il contributo delle aziende per un uso corretto delle risorse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria Il riciclo entra in classe . Nuovo progetto di Tsa con incontri e laboratori Laboratori di riciclo e decorazioni natalizie nel carcere: il progetto per l'economia circolare tra i detenuti Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: L’economia circolare entra in aula. Iniziativa promossa da Cisambiente; Il pianeta non può più permettersi l’economia dello spreco; L'economia circolare spiegata ai ragazzi: 5 buone pratiche a misura di adolescente; BMW Group e PreZero: l’economia circolare entra nel cuore dell’industria auto europea. L'economia circolare spiegata ai ragazzi: 5 buone pratiche a misura di adolescenteRiparare i cellulari o comprarli ricondizionati diventare, scambiare i vestiti, diventare l'esperto di casa della raccolta differenziata. Al via il progetto di Cisambiente che insegna a fare le propri ... corriere.it BMW Group e PreZero: l’economia circolare entra nel cuore dell’industria auto europeaBMW Group e PreZero siglano un accordo strategico per il riciclo dei veicoli a fine vita: nasce un modello industriale di economia circolare per l’auto. affaritaliani.it FESTA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE A CASARANO IL 24 FEBBRAIO ORE 16-19. Il Comune di Casarano e i Comuni dell’ARO 9/LE (Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita, Ruffano e Specchia) organizzano l’evento "Comunità Sostenibili: Festa facebook Energia e Economia Circolare: strategie globali per la transizione. ift.tt/m1lCwE7 #evento #takethedate x.com