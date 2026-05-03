Dopo un inizio di maggio caratterizzato da giornate soleggiate, la Sardegna si prepara a un cambiamento meteo. Tra lunedì e mercoledì sono previste le prime piogge che interesseranno alcune aree dell’isola. Le temperature nelle zone rurali della provincia subiranno una diminuzione, segnando un calo rispetto ai valori degli ultimi giorni. Le condizioni meteorologiche si modificano in modo evidente dopo un periodo di clima stabile.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente le prime piogge tra lunedì e mercoledì?. Come cambieranno le temperature nelle zone rurali della provincia?. Quando il maltempo raggiungerà definitivamente la zona di Oristano?. Quali aree saranno le più colpite dal brusco calo termico?.? In Breve Minime di -0,6 gradi a Samugheo e 1 grado ad Asuni.. Piogge nel Guilcer lunedì, nel Terralbese martedì e a Oristano mercoledì.. Temperature massime tra 20 e 24 gradi previste per domenica.. Calo termico e piogge colpiranno il Montiferru nella giornata di mercoledì.. Le temperature sono già scese drasticamente nelle campagne di Samugheo, dove i termometri hanno segnato una minima di -0,6 gradi durante le prime ore di questo sabato 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, arriva il freddo: dopo il sole di maggio il peggioramento

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