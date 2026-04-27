Meteo | il sole va in vacanza proprio per il primo Maggio sull' Agrigentino in arrivo pioggia e freddo

Il meteo per il primo maggio prevede un cambiamento di condizioni sull'Agrigentino, con l’arrivo di piogge e un calo delle temperature. Fino a giovedì, l’anticiclone continuerà a garantire tempo stabile sulla Sicilia, caratterizzato da giornate prevalentemente soleggiate e temperature che rimarranno su livelli miti o leggermente in aumento. La giornata di domani si prospetta quindi con un clima più freddo e piovoso rispetto ai giorni precedenti.

L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità sulla Sicilia fino a giovedì, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature stabili o anche in lieve aumento, in un contesto mite. Giovedì, la giornata più calda, vedrà temperature massime fino a 24°C a Palermo, 25°C a Messina, 24°C a Catania.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Avvio di settimana stabile e soleggiato ma l'anticiclone inizia ad indebolirsi; sui rilievi possibilità per qualche acquazzone o temporale. Temperature molto miti. Per tutti i dettagli scaricate l'app di #3bmeteo #meteo #previsionimeteo #buongiorno x.com