Nave bloccata al porto di Manfredonia | riscontrati pericoli e gravi mancanze

Durante un'ispezione effettuata dalla Guardia Costiera nel porto di Manfredonia, è stato controllato un naviglio straniero con bandiera del Gambia. Il personale del nucleo ispettivo Port State Control ha verificato lo stato della nave e riscontrato diverse mancanze e situazioni di pericolo. La nave si trova attualmente bloccata all’interno del porto, in attesa di ulteriori controlli e interventi per garantire la sicurezza.

Ispezione della Guardia Costiera su un naviglio straniero al porto di Manfredonia. È l'attività condotta dal personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Manfredonia appartenente al nucleo ispettivo Port State Control a bordo di una nave da carico battente bandiera Gambia e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Scontri al porto di Livorno: bloccata la nave carica di armiL’alba di sabato 18 aprile ha un acceso confronto nel cuore della zona portuale di Livorno, precisamente in viale Mogadiscio, dove un gruppo di... Procedure di sicurezza e norme antincendio violate, nave di 146 metri bloccata al portoUna nave da carico, battente bandiera portoghese, è stata fermata al porto dalla guardia costiera dopo che i militari hanno rilevato una serie di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MSC Euribia supera lo Stretto di Hormuz e riprende l'itinerario, la nave bloccata a Dubai per 40 giorni; Livorno, nave bloccata col carico da Camp Darby: il Tombolo Dock, la protesta e lo sgombero; Nave bloccata dalle funi finite tra le eliche: sub dei Carabinieri e Guardia costiera in azione; Ufficiale ligure bloccato sulla nave a Doha, Francesco Genesio attraversa lo Stretto di Hormuz: Passaggio rischioso, ma è la fine di un incubo. Nave fermata dalla Guardia Costiera per gravi irregolarità e problemi di sicurezzaIspezione al porto di Trapani: nave straniera bloccata per gravi problemi di sicurezza e formazione dell’equipaggio ... marsalalive.it Polizia sgombera manifestanti che vogliono bloccare nave– LIVORNO, 18 APR – Sgomberati dalle forze dell’ordine una decina di manifestanti con bandiere Usb, Unione sindacale di base, che intorno alle 6 hanno bloccato a Livorno il ponte di via Mogadiscio, ad ... espansionetv.it Nave fermata dalla Guardia Costiera per gravi irregolarità e problemi di sicurezza. Ispezione al porto di Trapani: unità straniera bloccata per carenze sulla sicurezza e formazione dell’equipaggio. L’unità, battente bandiera panamense e proveniente dal porto facebook Trump: «Bloccata una nave iraniana, tentava di forzare il blocco» | Su Hormuz Teheran non arretra: «Nessun negoziato se resta il muro Usa» x.com