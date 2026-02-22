Carcere di Brindisi | aggredita poliziotta Carcere di Taranto | aggredito poliziotto Sappe penitenziari pugliesi occupati quasi per il doppio della capienza

Un agente penitenziario è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Brindisi, mentre nel carcere di Taranto un altro poliziotto ha subito un'aggressione. Il sindacato Sappe segnala che i penitenziari pugliesi operano quasi al doppio della loro capienza ufficiale, aumentando il rischio di tensioni e violenze. Entrambi gli episodi si verificano in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle strutture carcerarie della regione.

Nel penitenziario di Brindisi, venerdì, un’agente penitenziaria è stata aggredita da un detenuto. Ne dà notizia il sindacato di polizia penitenziaria Sappe che riporta di un’altra aggressione, stavolta nel carcere di Taranto, poche ore dopo quella avvenuta a Brindisi. Un detenuto 33enne del barese, nel penitenziario tarantino, ha dato un pugno a un poliziotto penitenziario mandandolo all’ospedale. Il sindacato evidenzia molte situazioni ritenute critiche, le quali finiscono per gravare sugli agenti. A partire dalla presenza di detenuti nelle carceri pugliesi, il 180 per cento della capienza stando al Sappe. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Carcere di Taranto: detenuto suicida il giorno di Santo Stefano Denuncia SappeIl carcere di Taranto è stato teatro di un tragico episodio nel giorno di Santo Stefano, con un detenuto che si è suicidato.

Ha problemi psichiatrici, “dovrebbe essere in una Rems ma è detenuta da mesi nel carcere di Taranto” SappeUn detenuto con problemi psichiatrici, che dovrebbe trovarsi in una Rems, è stato invece rinchiuso nel carcere di Taranto da mesi.

