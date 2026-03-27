Dopo oltre cinquant’anni, lo studio pubblicato su The Lancet che sosteneva la sicurezza del borotalco per i bambini è stato ritirato. L’autore dello studio era legato a aziende del settore. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’indipendenza delle ricerche scientifiche. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla relazione tra finanziamenti e risultati scientifici, anche in ambiti come i vaccini antiCovid.

La scienza costruisce conoscenza sulla base dei finanziamenti che riceve. Senza soldi difficilmente si fanno ricerche complesse. Poi ci sono altri, come le riviste specialistiche, che cadono nelle trappole con dati, confronti e correzioni che possono cambiare a seconda dell’acume e della fortuna di chi c’è dietro la scrivania. Ma tranquilli, presto dietro la scrivania ci sarà solo l’Intelligenza Artificiale, perbenista e bigotta, come chi l’ha programmata. E poi i media che ripetono il verbo come se Dio avesse toccato lo scienziato. Forse anche a causa delle pubblicità che ricevono dai gruppi industriali? Difficile a dirsi (ridiamo!) Il caso del borotalco lo mostra con chiarezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Borotalco bambini e tumori, dopo 50 anni The Lancet ritira lo studio che diceva: è sicuro. L’autore era legato alle aziende. Quando toccherà ai vaccini antiCovid?

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