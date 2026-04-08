Uno studio pubblicato su The Lancet segnala una possibile correlazione tra l’esposizione ai ftalati, sostanze chimiche presenti nella plastica, e il numero di decessi neonatali. Secondo i dati raccolti, si stimano oltre 70.000 decessi tra i neonati legati a questa esposizione. Lo studio analizza i rischi associati a queste sostanze e il loro impatto sulla mortalità dei bambini nei primi mesi di vita.

Uno studio scientifico accende i riflettori su una possibile connessione tra alcune sostanze chimiche presenti nella plastica e la mortalità infantile. Secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti, l’esposizione a specifici additivi industriali potrebbe aver contribuito, in un solo anno, a un numero significativo di nascite premature e decessi tra i neonati. Si tratta di dati che, pur essendo stimati, rilanciano il dibattito sui rischi legati alla diffusione globale delle microplastiche e delle sostanze associate. Nel dettaglio, la ricerca attribuisce al 2018 quasi 2 milioni di parti pretermine e circa 74.000 morti neonatali a una sostanza molto diffusa nei materiali plastici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ftalati nella plastica, studio su The Lancet: “Associati a oltre 70mila morti neonatali”

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