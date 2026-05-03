Sant’Arpino | 2 milioni per le ciclabili vince un’impresa di Casal

A Sant’Arpino sono stati assegnati due milioni di euro per realizzare le piste ciclabili. Solo due aziende hanno risposto agli inviti per i vari lotti del progetto. Le imprese coinvolte sono entrambe di Casal, e si sono aggiudicate i fondi destinati ai lavori. La vicenda riguarda l’assegnazione delle risorse e le imprese che si sono aggiudicate i contratti.

? Cosa scoprirai Perché solo due aziende hanno risposto agli inviti per i lotti?. Chi sono le imprese di Casal che si sono spartite i fondi?. Come può un'impresa senza certificazione SOA gestire un appalto da 600mila euro?. Perché la stazione appaltante Nolana continua a gestire queste gare ristrette?.? In Breve A.N.C. SRL vince lotto 1 con ribasso 5,86% e punteggio 100 su 100.. Chianese vince lotto 2 da 677.375 euro nonostante assenza certificazione SOA.. Gare con scadenza 6 marzo 2026 registrano partecipazione ridotta a soli due operatori.. Sedi delle ditte vincitrici distano solo 900 metri a Casal di Principe.. Due imprese di Casal di Principe si spartiscono oltre 2 milioni di euro per il progetto ciclabile Atella in Bici a Sant’Arpino, dopo una gara che ha la partecipazione ridotta a soli due concorrenti per lotti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Arpino: 2 milioni per le ciclabili, vince un’impresa di Casal Notizie correlate Leggi anche: Rapina 200 euro a distributore di Sant’Arpino: arrestato 27enne di Sant’Antimo Premio PulciNellaMente a Franco Ricciardi: voce della musica napoletana contemporanea premiata a Sant’ArpinoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) La cerimonia,... Altri aggiornamenti Si parla di: Regione Campania, via libera ai nuovi Ospedali di Comunità ed alle Case di Comunità; Regione Campania: i nuovi provvedimenti della Giunta, al via intanto il nuovo portale.