Rapina 200 euro a distributore di Sant’Arpino | arrestato 27enne di Sant’Antimo

Un uomo di 27 anni di Sant’Antimo ha rapinato 200 euro dal distributore di Sant’Arpino, poi è stato arrestato dai carabinieri. La rapina si è verificata ieri pomeriggio, quando il giovane si è avvicinato alla cassa e ha minacciato il personale per ottenere il denaro. I militari, intervenuti rapidamente, l’hanno fermato mentre tentava di allontanarsi con il bottino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in caserma in attesa di essere processato. La rapina è avvenuta in pieno giorno e ha attirato l’attenzione dei passanti.

Rapina distributore di benzina ma viene arrestato. I carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno tratto in arresto, in quasi flagranza di reato per rapina aggravata, un 27enne di Sant’Antimo, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, intorno alle ore 6:30 di ieri mattina 18 febbraio, avrebbe messo a segno una rapina a mano armata presso l’area di servizio “Gestione Oil S.p.A.” (distributore IP), situata in via Martiri Atellani, nel territorio di Sant’Arpino. Determinanti per l’identificazione del presunto responsabile sono state le immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto e le prime informazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

