Premio PulciNellaMente a Franco Ricciardi | voce della musica napoletana contemporanea premiata a Sant’Arpino

Giovedì 12 marzo 2026, alle 18:00, al Cinema Lendi di Sant’Arpino si terrà la cerimonia di consegna del Premio PulciNellaMente a Franco Ricciardi, cantautore napoletano. Ricciardi, noto per aver unito la musica tradizionale napoletana con elementi contemporanei, riceverà il riconoscimento durante l’evento. La serata vedrà la partecipazione di figure del panorama musicale locale e gli interventi ufficiali.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) La cerimonia, coordinata dal direttore di PulciNellaMente Elpidio Iorio, vedrà la presenza del sindaco di Sant’Arpino Ernesto Di Mattia, della responsabile formazione e scuola del festival Carmela Barbato e dell’attrice Raffaella Di Caprio. L’intervista pubblica sarà condotta dal critico musicale e giornalista Carmine Aymone, docente universitario e collaboratore del Corriere del Mezzogiorno e del Corriere della Sera. Il premio riconosce il percorso artistico di Ricciardi, capace di attraversare mondi musicali diversi e di parlare a un pubblico ampio e trasversale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

