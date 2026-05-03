Santarcangelo vola ai playoff | 3-1 al Cava Ronco e addio a Melandri

Lo Young Santarcangelo ha conquistato la qualificazione ai playoff con una vittoria per 3-1 contro il Cava Ronco. La partita si è conclusa nel primo tempo con tre reti segnate dai padroni di casa. Il portiere della squadra vincente è stato determinante, parando alcuni tiri importanti e contribuendo alla vittoria. Con questa vittoria, il Santarcangelo ha detto addio alle speranze di Melandri, mentre il Cava Ronco ha subito il tris nel primo tempo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Cava Ronco a subire il tris in primo tempo?. Chi è stato il portiere decisivo per la vittoria dello Young Santarcangelo?. Perché l'addio di Melandri segna un momento storico per il club?. Quali sono le prossime sfide per lo Young Santarcangelo nei playoff?.? In Breve Zanni segna al 22esimo e Sango devia in porta al 31esimo minuto.. Fuchi trasforma il rigore al 36esimo dopo il fallo di Lambertini.. Pazzini para tre conclusioni decisive tra il 65esimo e l'82esimo minuto.. Farabegoli segna il gol della bandiera all'83esimo minuto su punizione di Parlanti.. Lo Young Santarcangelo conquista un 3-1 decisivo contro il Futball Cava Ronco all’Antistadio 1, blindando la propria posizione per i play-off dopo la sfida di domenica 03 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santarcangelo vola ai playoff: 3-1 al Cava Ronco e addio a Melandri Notizie correlate Futball Cava Ronco, l'orgoglio non basta: lo Young Santarcangelo passa 3-1 e vola ai playoffCala il sipario sulla stagione regolare all’Antistadio 1 e il verdetto premia gli ospiti. Leggi anche: Per il Futball Cava Ronco tre punti d'oro che profumano di salvezza e riaccendono il sogno playoff Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Il Faenza tenta l’impresa. Futball Cava Ronco, l'orgoglio non basta: lo Young Santarcangelo passa 3-1 e vola ai playoffPer i padroni di casa, la sconfitta sancisce un ottavo posto finale che, seppur amaro per il risultato di domenica, non rovina il clima di festa per il saluto al capitano Melandri ... forlitoday.it Futball Cava Ronco-FC Young Santarcangelo 1-3: gialloblu ai playoffLo Young Santarcangelo sbanca Forlì e va ai playoff: i gialloblu battono 3-1 il Futball Club Cava Ronco ipotecando il match nel primo tempo. I marcatori: al 22’ Zanni, al 31’ Lombardi e al 36’ Fuchi s ... newsrimini.it