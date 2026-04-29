29 aprile iniziano le celebrazioni per santa caterina da siena

Oggi a Siena iniziano le celebrazioni per Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. La città ha organizzato diverse iniziative che si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo cittadini e visitatori. Le celebrazioni includono messe, processioni e eventi culturali, con l’obiettivo di celebrare la figura della santa e il suo legame con la città. La data segna l’inizio di un periodo di commemorazioni che proseguiranno fino alla fine di maggio.

Siena, 29 aprile 2026 – Prendono il via oggi le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. Nel giorno della festa liturgica un doppio appuntamento: alle 11 la messa al santuario-casa di Santa Caterina in Fontebranda a Siena e alle 18 quella nella basilica di San Domenico a Siena. Alle 21,15 in cattedrale si terrà l’evento musicale in onore di S. Caterina a cura del Conservatorio di Siena “Rinaldo Franci”. Giovedì 30 aprile alle 17 al Santuario-casa di Santa Caterina in Fontebranda a Siena – in occasione dell’Anno Giubilare francescano – si terrà la conferenza “Caterina e l’età di confine. Tra continuità trasformazione” a cura Silvia Nocentini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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