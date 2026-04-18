Santa Caterina | il M5S punta su Ippolito tra esperienza e giovani

Il Movimento 5 Stelle di Santa Caterina ha confermato il proprio supporto alla candidatura di Giuseppe Ippolito per il ruolo di sindaco nelle prossime elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal partito, che ha scelto di sostenere l’attuale candidato. La candidatura di Ippolito rappresenta un punto di riferimento per il movimento in vista del voto.

Il Movimento 5 Stelle di Santa Caterina ha ufficializzato il proprio sostegno alla ricandidatura di Giuseppe Ippolito per la guida del comune, in vista del voto amministrativo fissato per i giorni 24 e 25 maggio. La decisione, comunicata dal Meet Up locale, definisce uno degli schieramenti principali che si sfideranno per il governo della città, puntando sulla continuità operativa dell’amministrazione uscente. La strategia del Meet Up: competenze tecniche e rinnovamento generazionale. Per il gruppo del Movimento 5 Stelle, l’appoggio a Ippolito non è una scelta casuale, ma il risultato di un dialogo interno basato sulla condivisione di obiettivi e visioni sul domani del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Caterina: il M5S punta su Ippolito tra esperienza e giovani Notizie correlate Valladolid punta su Roma: la ‘Semana Santa’ tra fede, arte e turismo culturale spagnolo.Valladolid presenta a Roma la solennità della ‘Semana Santa’: un viaggio nella fede, nell’arte e nella tradizione spagnola Una delegazione... Mostra su Santa Caterina: 60 opere. Taglio del nastro il 28 novembre"Il futuro del Santa Maria della Scala? Rafforzamento strutturale e internazionalità". Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Santa Caterina Villarmosa, amministrative: il Meet Up Movimento 5 Stelle sosterrà il candidato a Sindaco Pino Ippolito; Peschici, Baia Zaiana: Barone (M5S) chiede nuova audizione in Commissione Ambiente; Santa Caterina, Movimento 5 Stelle sostiene Ippolito. Rizza candidato al consiglio comunale. Diocesi: Siena, prendono il via da oggi i festeggiamenti per Santa CaterinaPrendono il via da oggi, a Siena, i festeggiamenti per Santa Caterina. Nel pomeriggio, alle ore 16,30 presso il santuario-casa di Santa Caterina in Fontebranda a Siena – in occasione del 650° ... agensir.it Santa Caterina di Svezia, 24 marzo 2026 | Oggi si celebra la badessa del convento di VadstenaLa bambina, il più bello dei fiori della corte svedese, fu cresciuta ed educata dalle religiose di un monastero della città di Rosberg: sin da subito Dio mise alla prova la fede già manifesta in ... ilsussidiario.net Rosolini ricorda Pietro Assenza a un anno dalla scomparsa: commemorazione il 19 aprile 2026 al cimitero e messa alla chiesa Santa Caterina #PietroAssenza facebook Caterina Tekakwitha. Oltre i muri e le divisioni il coraggio dell'amore (a cura di Matteo Liut). Sono i confini e le divisioni dentro le comunità, le linee di separazione e i muri più vicini a noi quelli più difficili da affrontare. E spesso il coraggio di andare oltre queste x.com