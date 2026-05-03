Una lettera inviata da una paziente in ospedale ha messo in luce l’approccio del medico nel gestire un problema di vista. La comunicazione evidenzia anche il ruolo di un’operatrice che ha accompagnato la persona durante tutto il percorso di cura. La testimonianza si concentra sul rapporto tra il personale sanitario e il paziente, sottolineando l’efficacia delle cure e il calore umano dimostrato.

? Cosa scoprirai Come ha gestito il medico il problema della vista della paziente?. Chi è l'operatrice che ha segnato il percorso di cura?. Perché la paziente ha preferito l'ospedale di Sanremo a quelli lombardi?. Cosa ha reso speciale il rapporto tra la donna e lo staff?.? In Breve Ricovero iniziato il 21 aprile presso il Pronto Soccorso di Sanremo.. Medico di reparto ha spostato la paziente in stanza con luce ridotta.. L'operatrice Michela ha garantito assistenza costante durante il soggiorno ospedaliero.. Confronto positivo tra l'ospedale ligure e le realtà sanitarie della Lombardia.. Il 21 aprile scorso, Rita Cirillo ha vissuto un percorso di cura presso l’ospedale di Sanremo che si è trasformato in una testimonianza pubblica di efficacia e calore umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, la lettera di Rita Cirillo: efficacia e calore umano in ospedale

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