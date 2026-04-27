Fisioterapista piemontese s' innamora di Gangi e prende casa a 1 euro | Qui c' è calore umano

Un fisioterapista piemontese ha deciso di trasferirsi a Gangi, scegliendo di acquistare una casa al prezzo simbolico di un euro. L'uomo ha dichiarato di aver trovato nel paese un senso di calore umano che lo ha convinto a stabilirsi lì. Gangi, già nota per la sua capacità di attrarre visitatori e nuovi residenti, continua a essere meta di persone provenienti da diverse parti d’Italia.

Non solo dall'estero, Gangi continua a essere un luogo capace di attrarre, sorprendere e — soprattutto — accogliere anche cittadini provenienti da altre regioni italiane. Tra le storie più recenti legate all’iniziativa delle case a 1 euro, spicca quella di Graziella Boschetti, 60 anni.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una Roma tra caos e calore umano Occhito, 60 anni dalla diga. Piemontese: "Da qui nuova alleanza per la sicurezza idrica del Mezzogiorno”A sessant’anni dalla sua inaugurazione, la Diga di Occhito torna al centro della riflessione sul futuro delle risorse idriche tra Molise e Puglia.