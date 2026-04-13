Sono trascorsi quarant’anni da quando una giovane medico proveniente da New York arrivò in Italia per un’esperienza che avrebbe dovuto durare pochi mesi. Quell’avventura, iniziata come una breve parentesi, si è protratta nel tempo, portando con sé incontri e situazioni che hanno segnato il suo percorso. La città, tra caos quotidiano e calore umano, ha accompagnato quella vicenda che ancora oggi suscita interesse.

Scaffale Il memoir «Dottoressa. Un medico americano a Roma» di Susan Levenstein, Edizioni Besa Muci Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Sono passati quarant’anni da quando Susan Levenstein, giovane newyorchese da poco laureata in medicina, è approdata in Italia per un’avventura che sarebbe dovuta durare qualche mese e che ancora continua.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Una Roma tra caos e calore umano

Leggi anche: Hugging Day, fra calore umano e robot il potere terapeutico dell’abbraccio

Incendio e neve: il caos blocca Roma tra code e deviazioniIl traffico sulla Grande Raccordo Anulare registra code persistenti tra Tor di Quinto e la Salaria, mentre un incendio su Via di Torre Spaccata...

Notes from Underground by Dostoevsky | Full Audiobook