Una Roma tra caos e calore umano
Sono trascorsi quarant’anni da quando una giovane medico proveniente da New York arrivò in Italia per un’esperienza che avrebbe dovuto durare pochi mesi. Quell’avventura, iniziata come una breve parentesi, si è protratta nel tempo, portando con sé incontri e situazioni che hanno segnato il suo percorso. La città, tra caos quotidiano e calore umano, ha accompagnato quella vicenda che ancora oggi suscita interesse.
Scaffale Il memoir «Dottoressa. Un medico americano a Roma» di Susan Levenstein, Edizioni Besa Muci Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Sono passati quarant’anni da quando Susan Levenstein, giovane newyorchese da poco laureata in medicina, è approdata in Italia per un’avventura che sarebbe dovuta durare qualche mese e che ancora continua.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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