Sanità Puglia bilancio disastroso | -350 milioni L’Asl Foggia la peggiore di tutte

La sanità in Puglia registra un deficit di circa 350 milioni di euro, con l’Asl di Foggia che si colloca come la più colpita tra tutte le gestioni regionali. La chiusura di alcuni reparti e le difficoltà nel mantenere i servizi sanitari funzionanti sono tra le problematiche evidenziate. La situazione economica ha portato a riduzioni di personale e a ritardi nelle prestazioni sanitarie.

Sanità Puglia, bilancio disastroso: -350 milioni. L'Asl Foggia la peggiore di tutte La chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle Aziende sanitarie, ai Policlinici e agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico pugliesi, in data odierna, rileva un disavanzo della spesa sanitaria pari a 350 milioni, 19 milioni in meno rispetto alle previsioni di fine marzo. La riduzione della perdita deriva dalle attività di revisione dei conti ai fini della chiusura contabile dei bilanci di ciascuna Azienda. La cifra cristallizzata al 30 aprile scaturisce da361 milioni di perdite complessivo degli Enti sanitari a cui si sottraggono 11 milioni di utile rilevato nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sanità Puglia, bilancio disastroso: -350 milioni. L’Asl Foggia la peggiore di tutte Notizie correlate Bilancio: 350 milioni per sanità, lavoro e nuovi aeroporti? Cosa sapere La Giunta approva variazione di bilancio da 350 milioni per sanità, lavoro e aeroporti. Casa Sollievo, la replica: “Abbiamo un credito di 32,2 milioni nei confronti di ASL Foggia e Regione Puglia”In una conferenza stampa convocata oggi, giovedì 12 marzo, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha: -ribadito di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanità in rosso, aumento Irpef in vista. Sindacati pronti allo scontro; In Puglia la spesa sanitaria privata raddoppia; Puglia polemica sui 5 milioni per gli eventi | sanità in rosso; Puglia emergenza sanità | piano per evitare il rincaro dell’IRPEF. I misteri del buco nella sanità in Puglia. Fiore: Dobbiamo pagare? Ci dicano cause e responsabiliL’anestesista e ex assessore con Vendola: Da cittadino sono disposto a mettere mani al portafogli ma voglio sapere e capire. Fino a sette anni fa il deficit ... bari.repubblica.it Ridurre il disavanzo Sanità in Puglia, Decaro: Tagli alla politica per non usare al massimo leva fiscaleL'annuncio del governatore durante l'incontro con i sindacati: Completeremo l'analisi nei prossimi giorni quando avremo il quadro chiaro ... baritoday.it Deficit sanità Puglia, conti verso il commissariamento: Foggia tra le aziende con i disavanzi più pesanti - facebook.com facebook Deficit sanità Puglia, conti verso il commissariamento: Foggia tra le aziende con i disavanzi più pesanti x.com