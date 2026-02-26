Lelettorale maggioranza deposita testo Proposta firmata da capigruppo

La maggioranza ha presentato ufficialmente il nuovo testo di legge elettorale, secondo fonti parlamentari. La proposta, firmata dai capigruppo, è ora a disposizione dei vari membri del Parlamento, pronti a discuterne nei prossimi passaggi legislativi. La presentazione segna un momento importante nel percorso di riforma, che sarà sottoposto a esame nelle prossime settimane.

Roma, 26 feb. (askanews) – A quanto si apprende da fonti parlamentari, la maggioranza ha depositato il testo di riforma della legge elettorale. La proposta, un proporzionale con premio a chi ottiene il 40%, è stata sottoscritta dai capigruppo, è stata già presentata in Senato ed è in corso di presentazione alla Camera. L'iter dovrebbe però partire da Montecitorio.

E' stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale legge elettorale.

