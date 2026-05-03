Sanità e occupazione | l' Asp cerca quattro avvocati c' è il concorso

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha aperto un bando di concorso pubblico per quattro posti di dirigenti avvocati. La selezione si svolgerà attraverso prove scritte e valutazione dei titoli. Le assunzioni sono a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il concorso è rivolto a laureati in giurisprudenza con specifici requisiti richiesti dal bando. La domanda di partecipazione può essere presentata entro i termini indicati nel bando.

L'Asp di Agrigento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro dirigenti avvocati. Morti, danni permanenti o "passi falsi": è allarme denunce negli ospedali dell'AgrigentinoIl bando mira a coprire i posti che risultano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Il "tesoretto" di camici bianchi, avvocati e amministrativi: ecco quanto ha sborsato l’Asp per gli ultimi premiMentre le corsie degli ospedali agrigentini raccontano spesso una storia di carenze e sacrifici, negli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria... Asp denuncia 2400 cittadini: la sanità contro il diritto alla saluteLa tensione tra l’Asp di Reggio Calabria e un comitato spontaneo per la tutela della salute ha raggiunto un punto critico, sfociando in una denuncia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Oggi la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro; Norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sottoscritta la convenzione per la libera consultazione; Dpf. Audizione Cnel: La sanità è assente. Nessuna strategia per la sicurezza sul lavoro; Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro: domani l’evento promosso dall’Osservatorio comunale Napoli Città Sicura. Sanità privata accreditata in Sicilia, Federbiologi lancia l’allarme: tariffe insostenibili, a rischio servizi e occupazioneIl confronto tra le istituzioni regionali e le rappresentanze di categoria sulla specialistica ambulatoriale in Sicilia si riaccende. Al centro del dibattito il Decreto Assessoriale n. 418/2026, che d ... strettoweb.com In Calabria fondi UE per l’intelligenza artificiale in sanità: maxi investimento da 63 milioniSette nuovi bandi europei finanziano progetti su sanità digitale, formazione e sicurezza online con focus sull’uso dell’intelligenza artificiale ... quicosenza.it C’è un momento in cui il tecnicismo della burocrazia va messo da parte e le cose vanno chiamate con il loro nome. Il nuovo Piano Operativo Sanitario non è riorganizzazione della sanità. Siamo difronte a una semplice manovra : ridurre il presidio pubblico nei - facebook.com facebook #Sanità, dalla @regionetoscana, basta annunci spot sulle liste d’attesa. Nerini, @cislfptoscana: “Sbagliato puntare solo sul privato accreditato, la sanità pubblica deve restare centrale. Serve una svolta reale e condivisa coi sindacati”. x.com