Il tesoretto di camici bianchi avvocati e amministrativi | ecco quanto ha sborsato l’Asp per gli ultimi premi

Recentemente, l’Azienda sanitaria provinciale ha reso noti i dati relativi ai premi erogati ai dipendenti negli ultimi mesi. In particolare, sono stati distribuiti fondi supplementari a medici, avvocati e personale amministrativo, con un importo complessivo che si aggira intorno a diverse centinaia di migliaia di euro. La cifra, calcolata attraverso un procedimento ufficiale, rappresenta una somma significativa rispetto alle risorse destinate alle attività quotidiane degli ospedali.