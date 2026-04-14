Il tesoretto di camici bianchi avvocati e amministrativi | ecco quanto ha sborsato l’Asp per gli ultimi premi
Recentemente, l’Azienda sanitaria provinciale ha reso noti i dati relativi ai premi erogati ai dipendenti negli ultimi mesi. In particolare, sono stati distribuiti fondi supplementari a medici, avvocati e personale amministrativo, con un importo complessivo che si aggira intorno a diverse centinaia di migliaia di euro. La cifra, calcolata attraverso un procedimento ufficiale, rappresenta una somma significativa rispetto alle risorse destinate alle attività quotidiane degli ospedali.
Mentre le corsie degli ospedali agrigentini raccontano spesso una storia di carenze e sacrifici, negli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria provinciale si è appena concluso un complesso lavoro di calcolo. Al centro dell’operazione c’è il sistema premiante, ovvero quel meccanismo che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Negli ospedali dell’Asst di Crema dimissioni per 156 camici bianchi: il 70% ha lasciato spontaneamenteCrema (Cremona) – All’Asst di Crema le dimissioni volontarie rappresentano la parte più consistente delle uscite di personale nel 2025.
Medicina: a Foggia l’info day di MedCampus per orientare gli aspiranti camici bianchi verso l’ammissioneFOGGIA – Entrare a Medicina non è più solo una questione di studio, ma una sfida di strategia.