Sanità e diritti | Rifondazione comunista denuncia lo smantellamento dello stato sociale

Un partito politico ha denunciato pubblicamente il continuo smantellamento del sistema sanitario pubblico, sottolineando che non si può aumentare la raccolta di fondi a spese delle fasce più deboli. In una nota, si esprime solidarietà ai medici di base e alle associazioni che intendono portare la Regione in tribunale per tutelare il diritto alla salute. La questione riguarda il rischio di ulteriori tagli e di un indebolimento dei servizi sanitari pubblici.

“Non si fa cassa sulla pelle dei fragili. Siamo solidali con i medici di base e le associazioni pronte a portare la Regione in tribunale per difendere il diritto alla salute. Esprimiamo ferma condanna e profonda indignazione dinanzi alle recenti politiche regionali che compiono, di fatto, un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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