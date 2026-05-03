Sanità e diritti | Rifondazione comunista denuncia lo smantellamento dello stato sociale

Da palermotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un partito politico ha denunciato pubblicamente il continuo smantellamento del sistema sanitario pubblico, sottolineando che non si può aumentare la raccolta di fondi a spese delle fasce più deboli. In una nota, si esprime solidarietà ai medici di base e alle associazioni che intendono portare la Regione in tribunale per tutelare il diritto alla salute. La questione riguarda il rischio di ulteriori tagli e di un indebolimento dei servizi sanitari pubblici.

“Non si fa cassa sulla pelle dei fragili. Siamo solidali con i medici di base e le associazioni pronte a portare la Regione in tribunale per difendere il diritto alla salute. Esprimiamo ferma condanna e profonda indignazione dinanzi alle recenti politiche regionali che compiono, di fatto, un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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