Grattacielo la denuncia di Rifondazione comunista | Propaganda sulla pelle delle famiglie

Rifondazione comunista denuncia che il Grattacielo di Ferrara viene usato come strumento di propaganda, mettendo a rischio le famiglie che ci vivono. La denuncia nasce dopo l’incendio di alcune settimane fa, che ha interessato un edificio abitato da circa 500 persone, tra cui anziani, lavoratori e bambini piccoli. La situazione ha portato alla luce le condizioni di sicurezza precarie e le difficoltà di chi si trova a vivere in quella zona.

"Il Grattacielo di Ferrara è la casa che fino all'incendio di poche settimane fa ospitava circa 500 persone, famiglie, anziani, lavoratori, bambini anche piccolissimi. Con lo sgombero di ieri quelle persone sono state lasciate senza un tetto e senza una prospettiva, complice la mancata assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Alan Fabbri". Così si esprimono i segretari del partito dopo lo sgombero di tutti gli alloggi delle torri avvenuto e ultimato giovedì 12. "Non esiste un progetto pubblico di accompagnamento e non esiste un piano di ricollocazione - aggiungono -.