Astensione e denuncia | la posizione di Rifondazione Comunista sulle elezioni provinciali

Un consigliere comunale e rappresentante della Federazione irpina del Partito della Rifondazione Comunista ha annunciato la sua decisione di astenersi dal voto durante le elezioni provinciali. La scelta è stata comunicata pubblicamente e si riferisce a una posizione di denuncia nei confronti delle modalità di svolgimento delle consultazioni. La dichiarazione è stata rilasciata in qualità di rappresentante politico locale.

In qualità di consigliere comunale e rappresentante della Federazione irpina del Partito della Rifondazione Comunista, ho scelto di astenermi dal voto odierno alle elezioni provinciali. Le riforme che, a partire dalla Legge Delrio, hanno svuotato di senso e di contenuto le Province hanno prodotto un duplice danno. Da un lato, hanno privato questi enti delle competenze e delle risorse economiche necessarie a esercitare appieno il loro ruolo di prossimità rispetto ai Comuni e alle comunità locali. Dall’altro, hanno conservato solo la struttura politica e gestionale, rendendola terreno fertile per logiche di scambio e di potere, spesso avulse dai bisogni concreti dei territori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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