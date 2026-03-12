A Pontedera si sta organizzando una celebrazione che durerà quasi un anno per gli 80 anni della Vespa, nata nel 1946 nella città toscana. La festa principale si terrà il 23 aprile, data in cui si ricorderà il veicolo simbolo e icona italiana. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati per questa lunga manifestazione.

Sarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Il 23 aprile si festeggeranno gli 80 anni della mitica Vespa, nata proprio a Pontedera nel 1946. Il 23 aprile di quell’anno venne depositato il brevetto del ciclomotore progettato da Corradino D’Ascanio per volere di Enrico Piaggio e da allora quella fu la data scelta per festeggiare gli anni dell’intramontabile mito a due ruote. Il Comune ha formato un comitato per l’occasione. Un tavolo a cui, oltre all’amministrazione comunale, siedono Piaggio, la Fondazione Piaggio, il Vespa Club Pontedera e l’associazione Città dei Motori. L’intenzione è quella di organizzare eventi, manifestazioni, mostre non solo nel weekend del 25 e 26 aprile ma anche nei prossimi mesi, fino a novembre, con l’evento conclusivo del Vespa Trophy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una festa lunghissima. Gli 80 anni della Vespa

Articoli correlati

Gli 80 anni della DC: una mostra per raccontare la storia del PaeseTempo di lettura: 2 minutiAvellino si prepara a rendere omaggio a una delle esperienze politiche più significative della storia repubblicana italiana.

La Festa del Gigi: una notte anni '70 e '80 al King di CastelsangiovanniSabato 11 aprile alle ore 22 alla discoteca King di Castelsangiovanni torna La Festa del Gigi.

Eicma 2025: 80 anni di VESPA