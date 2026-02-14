San Valentino | dalle antiche feste romane alla festa degli innamorati storia e tradizioni di un rito millenario

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si celebra l’amore in tutto il mondo. Questa tradizione nasce dall’antica festa romana dedicata a Cupido, che nel tempo si è trasformata in una ricorrenza commerciale e romantica. Negli ultimi anni, sono aumentate le vendite di fiori, cioccolatini e regali, facendo crescere l’interesse per le nuove usanze legate a questa giornata.

San Valentino: un amore tra storia, mercato e nuove tradizioni. Ogni 14 febbraio, il mondo si tinge di rosso e celebra l’amore. Ma dietro la festa di San Valentino, tra cioccolatini e dichiarazioni d’affetto, si cela una storia millenaria, un intreccio di riti pagani, scelte cristiane e strategie commerciali che hanno trasformato un’antica festa della fertilità in un simbolo globale dell’amore romantico. Le radici nell’antica Roma: i Lupercalia e il culto della fertilità. Le origini della festa di San Valentino affondano le radici nell’antica Roma, precisamente nei Lupercalia, riti celebrati il 15 febbraio in onore del dio Luperco, protettore delle messi e del bestiame.🔗 Leggi su Ameve.eu

San Valentino si avvicina e molti scelgono di passarlo tra i borghi più belli d’Italia.

San Valentino, vescovo del IV secolo, fu decapitato perché si oppose alle decisioni dell’Impero romano di perseguitare i cristiani.

