Nel match tra San Marco Avenza e Calenzano, la squadra locale ha subito una sconfitta pesante con il punteggio di 2-7, che ha portato anche al conseguente retrocessione. Durante la partita, la squadra ha concesso sette reti, mentre alcuni giocatori hanno mostrato spirito e determinazione nonostante il risultato negativo. La partita si è svolta in un pomeriggio caratterizzato da momenti di difficoltà per il San Marco.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il San Marco a subire sette reti in un pomeriggio?. Chi sono i giocatori che hanno mostrato personalità nonostante il crollo?. Perché la difesa avenzina è rimasta così vulnerabile davanti al Calenzano?. Quali saranno i primi passi per la ricostruzione dopo la retrocessione?.? In Breve San Marco Avenza ha raccolto solo 8 punti nel corso del 2026.. Cacciatori ha segnato al 58° minuto mentre Pon ha segnato al 73°.. Il San Marco si ferma a quota 32 punti nel campionato Juniores.. Il Calenzano punta al titolo insieme al Montelupo con 65 punti.. La retrocessione matematica del San Marco Avenza è avvenuta domenica 3 maggio 2026, dopo il pesante 2-7 subito in casa contro il Calenzano sul campo del Deste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marco Avenza, crollo e retrocessione: il pesante 2-7 col Calenzano

Notizie correlate

Leggi anche: Verdi trafigge il San Marco Avenza. Missione compiuta per lo Jolo

Lo Jolo vuole tornare a correre. La sfida è con il San Marco AvenzaUndici vittorie e cinque pareggi in ventuno partite disputate, con 28 gol segnati e 20 subìti, che hanno sin qui portato in dote il secondo posto nel...

Una raccolta di contenuti

Calcio Promozione San Marco, playout in salita. Rossoblù obbligati a battere il San Piero a SieveLa San Marco Avenza si giocherà domenica a San Piero a Sieve la permanenza nel campionato di Promozione Toscana. sport.quotidiano.net

Calcio Giovanissimi. San Marco Avenza. Fantastica Under 15: è campione d’invernoPromessa mantenuta dalla formazione Under 15 della San Marco Avenza che vincendo anche l’ultima giornata del girone d’andata ha conseguito il platonico ma gratificante titolo di campione d’inverno nel ... lanazione.it