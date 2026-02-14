Lo Jolo vuole tornare a correre La sfida è con il San Marco Avenza

Jolo vuole tornare a correre, dopo aver perso terreno nelle ultime partite. La squadra affronta il San Marco Avenza nel prossimo match, cercando di risalire la classifica. Finora, lo Jolo ha conquistato 11 vittorie e 5 pareggi in 21 partite, segnando 28 gol e subendone 20. La partita si gioca domenica allo stadio comunale, con molti tifosi che aspettano una reazione dalla loro squadra.

Undici vittorie e cinque pareggi in ventuno partite disputate, con 28 gol segnati e 20 subìti, che hanno sin qui portato in dote il secondo posto nel girone A di Promozione. Sono le credenziali con cui lo Jolo si presenterà domani a Carrara contro il San Marco Avenza, nel match (calcio d’inizio alle 15) valido per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione che sarà arbitrato dal direttore di gara Marco Incontrera di Livorno, con Leonardo Monetti di Pisa e Francesco Corcione di Pisa come assistenti. Il sodalizio pratese parte con i favori del pronostico in virtù della miglior posizione in classifica e del successo ottenuto all’andata, andando in cerca di riscatto dopo il ko di domenica scorsa contro la Fortis Juventus che ha un po’ fatto storcere il naso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

