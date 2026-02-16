Verdi trafigge il San Marco Avenza Missione compiuta per lo Jolo
Verdi ha segnato il gol decisivo che ha portato lo Jolo a vincere contro il San Marco Avenza, causando la delusione dei padroni di casa. La rete è arrivata al 70’ e ha deciso l’esito della partita, conclusa con la vittoria per 1-0 degli ospiti. La squadra di Verdi ha conquistato tre punti importanti in trasferta, grazie a una prestazione compatta e determinata. Durante l’incontro, il San Marco Avenza ha cercato di reagire, ma non è riuscito a trovare il modo di pareggiare.
San Marco Avenza 0 Jolo 1 SAN MARCO AVENZA: Arrighi, Bonuccelli (85’ Pasquini T.) Rizzari (70’ Gentile) Bordin, Pieroni, Rouiched, Lazzini, Verona, Granai I., Ballani (65’ Pasquini E.) Michelucci (65’ Bondielli). A disp.: Cozzolino, Rizzo, Benedetti, Guglielmi, Yassir. All.:Putti. JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Peschi, D’Agati (75’ Sforzi) Medini (61’ Tomberli) Vannini, Robi (57’ Rozzi) Verdi (82’ Marchio). A disp.: Giusti, Torcasso, Drovandi, Lo Iacono. All: Ambrosio. Arbitro: Marco Incontrera di Livorno, coadiuvato da Leonardo Monetti di Pisa e Francesco Corcione di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lo Jolo vuole tornare a correre. La sfida è con il San Marco Avenza
Jolo vuole tornare a correre, dopo aver perso terreno nelle ultime partite.
Promozione. Missione compiuta per lo Jolo. Vince e torna al secondo posto
Lo Jolo conquista una vittoria importante sul campo di Montignoso, con il risultato di 2-1.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Verdi trafigge il San Marco Avenza. Missione compiuta per lo Jolo.
+++TRANI VOLA A +19 SUL SAN MARCO E "VEDE" L'ECCELLENZA: I GOL DI BECERRI (5' PT) E MORRA (41' ST) NEL 2-0 CASALINGO CONTRO IL CORATO+++ - facebook.com facebook
Beato Angelico Museo San Marco Firenze x.com