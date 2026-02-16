Verdi trafigge il San Marco Avenza Missione compiuta per lo Jolo

Verdi ha segnato il gol decisivo che ha portato lo Jolo a vincere contro il San Marco Avenza, causando la delusione dei padroni di casa. La rete è arrivata al 70’ e ha deciso l’esito della partita, conclusa con la vittoria per 1-0 degli ospiti. La squadra di Verdi ha conquistato tre punti importanti in trasferta, grazie a una prestazione compatta e determinata. Durante l’incontro, il San Marco Avenza ha cercato di reagire, ma non è riuscito a trovare il modo di pareggiare.