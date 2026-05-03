San Mango Piemonte la presentazione della ventiseiesima edizione della Festa dell' Amicizia

Il 6 maggio, presso il municipio di San Mango Piemonte, si terrà la presentazione della ventiseiesima edizione della Festa dell'Amicizia. L'annuncio sarà fatto dall'associazione Sorrisi Sparsi, che organizza l'evento. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge la comunità locale con iniziative e incontri dedicati alla solidarietà e alla convivialità. La presentazione si svolgerà in una sala comunale, con la partecipazione di rappresentanti dell'associazione e del Comune.

Il 6 maggio, presso il Comune di San Mango Piemonte, l'associazione Sorrisi Sparsi presenterà la 26° edizione della Festa dell'Amicizia. L'iniziativa, in programma dal 13 al 17 maggio tra il salernitano e la costiera amalfitana, mira a promuovere i temi della solidarietà e dell'inclusione per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà: in arrivo la seconda edizioneSi terrà il 25 aprile a partire dalle ore 9 presso il Bocciodromo di Gallina, in Piazza S. Terni, trentunesima edizione della ‘Festa dell’Albero’: “Dedizione, conoscenza della natura e profondo rispetto dell’ambiente”Una iniziativa che si rinnova e giunge alla trentunesima edizione, grazie all’impegno dell’associazione Myricae. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sospensione idrica 28 aprile in provincia di Salerno; Tricolore e Resistenza a San Magno Legnano più forte dell’indifferenza. Meteo San Mango Piemonte - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it Meteo San Mango Piemonte Giovedì 22Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it Il Comune di San Mango Piemonte omaggia il concittadino Alessio Martini. Si è tenuta sabato 25 aprile, presso l’aula consiliare del Comune di San Mango Piemonte, la cerimonia di consegna della targa da parte dell’amministrazione comunale a Alessio Mart facebook