San Jacopino distrae la commessa e porta via l' intero fondo cassa

Una donna è entrata in un negozio di San Jacopino, fingendosi cliente interessata a vari prodotti. Dopo aver distratto la commessa, si è impossessata dell'intero fondo cassa, portandolo via. La scena è durata pochi minuti, durante i quali ha avvicinato più volte l'addetta alle vendite per chiedere informazioni, poi ha colto l'occasione per fuggire con il denaro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.