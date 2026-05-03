San Jacopino distrae la commessa e porta via l' intero fondo cassa
Una donna è entrata in un negozio di San Jacopino, fingendosi cliente interessata a vari prodotti. Dopo aver distratto la commessa, si è impossessata dell'intero fondo cassa, portandolo via. La scena è durata pochi minuti, durante i quali ha avvicinato più volte l'addetta alle vendite per chiedere informazioni, poi ha colto l'occasione per fuggire con il denaro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
È entrata in un negozio, fingendosi cliente attenta a diversi articoli e chiedendo all'inserviente di turno informazioni su diversi articoli. Era in realtà una strategia a scopo di furto. È successo nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, intorno all'ora di chiusura, le 18:40 circa, in un'attività.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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