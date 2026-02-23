Colline | Furto al circolo Petrarca | ladri sfondano la porta finestra per rubare gli spiccioli dal fondo cassa

Un uomo in casco ha forzato una finestra scorrevole e ha rubato gli spiccioli dal fondo cassa del circolo Petrarca durante la notte tra domenica e lunedì. La telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento in cui il ladro entra nell’edificio, dirigendosi subito verso il registratore di cassa. Il furto ha coinvolto soltanto pochi soldi, ma ha lasciato danni alla porta finestra. Le autorità stanno analizzando le immagini per identificare il responsabile.

Furto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 febbraio al circolo Arci Petrarca. Un uomo indossante un casco, ripreso dalle telecamere, ha forzato una finestra scorrevole e poi si è introdotto all'interno, dirigendosi verso il registratore di cassa e rubando i pochi spiccioli presenti prima di darsi alla fuga. Ad accorgersi del furto è stata la guardia giurata che ha subito allertato il proprietario che si è portato sul posto facendo l'amara scoperta.

