San Gallo e le case ’sparite’ Lettera aperta dell’architetto | Accuse false ecco perché

Un architetto ha scritto una lettera aperta per contestare le accuse rivolte al progetto del resort che sta sorgendo al posto dell’ex ospedale militare San Gallo. Nell’intervento, l’autore spiega le ragioni del suo punto di vista e cerca di fare chiarezza sulla situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di cittadini e media, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle modifiche apportate all’area.

Una lettera aperta per fare chiarezza sul progetto del resort che sta nascendo al posto dell’ex ospedale militare San Gallo. È quella inviata dall’architetto Fabrizio Rossi Prodi sul ’suo’ progetto finito al centro di un esposto dei residenti sul cantiere dove sorgeranno residenze, spazi commerciali e un hotel di alto livello. "Mi vedo costretto a intervenire – scrive Rossi Prodi – per esporre alcune circostanze oggettive sul progetto di San Gallo, che mi è stato assegnato perché vincitore in un concorso pubblico internazionale. Vedo che gli organi di stampa danno particolare spazio a due accuse: di non aver rispettato le distanze dai...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Gallo e le case ’sparite’. Lettera aperta dell’architetto: "Accuse false, ecco perché" Notizie correlate Epstein file, sparite oltre 90 interviste dell’FBI: tra i documenti mancanti anche tre colloqui su accuse contro TrumpDecine di interviste a testimoni dell’FBI, tra cui tre colloqui relativi a una donna che ha accusato il presidente americano Donald Trump di averla... Leggi anche: La torre contestata: San Gallo, tour guidati nelle case dei residenti. Il gruppo: “Basta falsità” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Violenza domestica: a San Gallo la prevenzione passa dal dialogo; Firenze, maxi resort San Gallo, nuove carte in Procura: Dalle mappe è sparita una striscia di edifici; Nuovo esposto su San Gallo, i residenti: Omissioni gravi. Biti: Confusione sulle norme; Ex ospedale via San Gallo, Salviamo Firenze: Il via libera al progetto è stato dato su mappe sbagliate – ASCOLTA. FIRENZE - CANTIERE SAN GALLO: DOPO LE ALTEZZE LA PROTESTA è SULLE DISTANZEAll’inizio erano le altezze. Spropositate e fuori norma quelle del cantiere nell’area dell’ex ospedale di San Gallo, poco distante da Piazza della Libertà dove entro il 2029 dovrebbe sorgere un alberg ... toscanatv.it Nuovo esposto su San Gallo, i residenti: Omissioni gravi. Biti: Confusione sulle normeGli abitanti della zona e Salviamo Firenze segnalano edifici non riportati nelle tavole del progetto. Ma Palazzo Vecchio respinge ogni accusa: Verifiche tutte rispettate. Accuse infondate ... lanazione.it Kiabi. OctoSound · Dance. Puoi starne certa, il pizzo san gallo è un must have della bella stagione E KIABI ti offre sempre di più: vestito, top, gonna e shorts, ti basterà scegliere il capo e il colore che preferisci (o prenderli tutti ) #kiabi_italiaofficial #newcolle - facebook.com facebook Resort extralusso in via San Gallo, il consiglio comunale "ha votato il progetto su mappe sbagliate" x.com