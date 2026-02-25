Decine di interviste a testimoni dell’FBI, tra cui tre colloqui relativi a una donna che ha accusato il presidente americano Donald Trump di averla aggredita sessualmente, sono spariti dagli Epstein file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia Usa. Lo dice la Cnn confermando quanto pubblicato ieri dalla National Public Radio statunitense. Secondo l’analisi della Cnn, un registro delle prove fornito agli avvocati di Ghislaine Maxwell include i numeri di serie di circa 325 verbali di interrogatori di testimoni dell’FBI, ma più di 90 di questi verbali, oltre un quarto dell’elenco, non sembrano essere presenti sul sito web del Dipartimento di Giustizia. Tra i documenti mancanti ci sono tre interviste relative a una donna che ha dichiarato agli agenti federali che Epstein aveva ripetutamente abusato di lei a partire da quando aveva circa 13 anni e che ha anche accusato Trump di averla aggredita sessualmente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Epstein file, sparite oltre 90 interviste dell’FBI: tra i documenti mancanti anche tre colloqui su accuse contro Trump

